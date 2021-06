Le jeu Tell Me Why est disponible gratuitement sur PC et Xbox

La firme de Redmond offre les trois premiers chapitres de l’aventure narrative du studio DONTNOD, et ce jusqu’à la fin du mois de juin.

Par les créateurs de Life is Strange

Tell Me Why est le dernier jeu d'aventure de DONTNOD Entertainment, le studio à l'origine de la populaire série des Life is Strange. " Dans ce mystère intimiste, Tyler et Alyson Ronan, des jumeaux récemment réunis, se servent de leur lien surnaturel afin de dévoiler les souvenirs de leur enfance aimante, mais troublée ", explique Microsoft. " Situé dans une petite ville d'Alaska, Tell Me Why comprend des personnages réalistes, des thèmes adultes et des choix captivants. En invoquant les souvenirs du passé, vos choix affecteront la relation entre les jumeaux, détermineront la force de leur lien et traceront le cours de leurs vies. "

Pour profiter gratuitement des trois premiers chapitres, sur PC, Xbox One ou Xbox Series X/S, il suffit de se rendre sur cette page et de cliquer sur obtenir. Le jeu est également disponible dans l’abonnement Xbox Game Pass Ultimate.

À noter qu’il s’agit d’une exclusivité Microsoft. Le jeu n’est donc pas disponible sur PlayStation, comme c’était le cas des excellents Life is Strange et Life is Strange 2.