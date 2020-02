Le jeu Plague Inc censuré par la Chine

Le studio Ndemic Creations a confirmé le retrait de son jeu Plague Inc sur l’App Store chinois.

La raison invoquée par la Chine concernerait du “contenu illégal”. Mais difficile de ne pas y voir une censure, alors que l’épidémie du Coronavirus continue de s’étendre à travers le monde. Il est vrai que dans ce contexte, le jeu de Ndemic Creations a de quoi faire grincer des dents. En effet, son principe est simple : le but est de créer des maladies infectieuses et de les propager au maximum.

Sur son site, le développeur a publié un communiqué, qui revient sur cette censure :

“Nous avons de très tristes nouvelles à partager avec nos joueurs basés en Chine. Nous venons d'être informés que Plague Inc. "inclut du contenu illégal en Chine tel que déterminé par la Cyberspace Administration of China" et a été supprimé de l'App Store de Chine. Cette situation est complètement hors de notre contrôle.

Plague Inc. est un énorme succès critique et commercial. Depuis huit ans et avec plus de 130 millions de joueurs, c'est le jeu de stratégie / simulation n° 1 dans le monde et le jeu payant le plus populaire en Chine depuis de nombreuses années.

Nous ne savons pas clairement si cette suppression est liée à l'épidémie de coronavirus en cours à laquelle la Chine est confrontée. Cependant, l'importance éducative de Plague Inc. a été reconnue à plusieurs reprises par des organisations comme le CDC et nous travaillons actuellement avec les principales organisations mondiales de la santé pour déterminer comment nous pouvons soutenir au mieux leurs efforts pour contenir et contrôler le COVID-19.

Nous travaillons très dur pour essayer de trouver un moyen de remettre le jeu entre les mains des joueurs chinois.”

L’intégralité du communiqué est à retrouver à cette adresse. Le jeu est toujours disponible chez nous.