Le jeu Plage Inc. : The Cure, où il est question d’une pandémie, est gratuit “jusqu’à ce que le COVID-19 soit sous contrôle”

La nouvelle extension “The Cure” du jeu Plague Inc. est offerte par le développeur, jusqu’à ce que le COVID-19 soit sous contrôle.

Le jeu du studio Ndemic Creations avait déjà fait parler de lui fin février. Alors que la crise du Coronavirus n’en était qu’à ses débuts, Plague Inc avait été censuré en Chine, pour cause de “contenu illégal”. Pour rappel, le but est de créer des maladies infectieuses et de les propager au maximum, ce qui avait déplu aux autorités chinoises.

Quelques mois plus tard, le jeu revient dans l’actualité avec “The Cure”, une extension qui inverse les règles. Ici, il n’est plus question de créer une maladie, mais bien de chasser un virus en contrôlant l’épidémie et en développant un vaccin.