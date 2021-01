Le jeu Oxenfree connaîtra une adaptation en série télé

Le site Digital Trends a interviewé Sean Krankel et Adam Hines, les co-fondateurs de Night School Studio, à l’occasion des cinq ans d’Oxenfree . Si vous êtes passé à côté de ce petit bijou, sachez qu’Oxenfree est une aventure narrative, où vous incarnez Alex, une jeune fille qui se rend sur une île avec ses amis et qui ouvrira malgré elle une faille spectrale.

À sa sortie, le jeu a été salué à la fois par la presse et par les joueurs, notamment pour ses excellents acteurs et sa musique envoûtante. L’idée de transposer cette histoire sur grand écran était donc assez logique. Malheureusement, le projet n’a jamais vu le jour, malgré le soutien du studio Skybound et de Robert Kirkman, créateur de The Walking Dead :

“Le système des studios hollywoodiens est si désordonné et nécessite tellement d’étapes pour faire avancer quelque chose”, explique Sean Krankel. “Vous devez déjà convaincre tel producteur et tel scénariste et tel réalisateur et avoir un financement pour coller aux attentes d’Universal ou de Lionsgate. Skybound a vraiment essayé, mais ils ont rencontré trop d’obstacles sur le chemin.”