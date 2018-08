“J’ai le privilège de prendre les rênes du royaume mystérieux d’Ida, de jouer dans son monde d’architecture impossible où voir les choses différemment est au cœur de tout. Je suis ravi d’apporter ce monde unique sur grand écran avec les talentueux conteurs de Paramount” a déclaré Patrick Osbourne, le réalisateur, qui optera pour un film mêlant prises de vues réelles et animation.

Les deux jeux développés par Ustwo Games (en 2014 et 2017), s’inspirant fortement des structures architecturales impossibles à la M. C. Escher, rejoignent ainsi deux autres jeux mobiles ayant connu une adaptation au cinéma. Le premier étant Angry Birds (dont la suite est prévue pour l’année prochaine) et le second, Fruit Ninja, donc on ne connaît pas la date de sortie.

La Paramount va adapter les deux jeux mobiles Monument Valley au cinéma. À la réalisation, on retrouvera Patrick Osborne, qui avait remporté l’Oscar du meilleur court-métrage d’animation avec Feast, des studios Disney.

Le jeu Monument Valley va devenir un film - © Tous droits réservés

Même son de cloche du côté du studio UsTwo. “Voici maintenant quatre ans que nous avons sorti Monument Valley et nous attendions l'opportunité parfaite pour porter notre beau et improbable monde au cinéma. Nous sommes très heureux d'avoir trouvé les parfaits partenaires créatifs avec Paramount, Weed Road et Patrick Osborne pour porter ce concept vers un autre médium” a déclaré Dan Grey, directeur du studio.

Les deux épisodes de Monument Valley sont toujours en vente sur l’App Store d’Apple et le Google Play Store au prix de 4,49 euros et 5,49 euros respectivement. Et vous auriez tort de passer à côté de ces deux excellents jeux.