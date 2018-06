Pour les créateurs de Fallout Shelter, le jeu inspiré de la série à succès de HBO possède " le même game design, la même direction artistique, les mêmes animations, les mêmes fonctionnalités et les mêmes éléments de gameplay. " Selon des documents judiciaires obtenus par le site Polygon, le jeu serait tellement similaire que le studio Behaviour aurait même laissé passer un bug, présent dans les premières versions de Fallout Shelter.

Gérer un abri antiatomique dans Fallout Shelter. Gérer un parc à thème dans Westworld. Il est vrai que sur papier, le principe des deux jeux est similaire. Mais c’est visuellement que le jeu Westworld semble avoir intégralement été recopié du jeu de Bethesda. Vous naviguez à la fois dans le parc et son sous-sol, où sont situées les coulisses du parc, grâce à une vue de coupe.

C’est en tout cas ce qu’estime Bethesda, créateurs de la série Fallout, dont le titre Fallout Shelter ressemble étrangement au jeu Westworld édité et distribué par Warner Bros. et le studio Behaviour.

Le jeu mobile inspiré de la série Westworld serait un plagiat - © Tous droits réservés

" Behaviour a violé son contrat avec Bethesda et utilisé son accès restreint à la propriété intellectuelle de Bethesda, afin de gagner du temps, réduire les coûts et sortir rapidement Westworld " continue Bethesda, qui demande la suppression du jeu, ainsi que des dommages et intérêts.