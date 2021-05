Le jeu culte Metal Slug s’offre un nouvel épisode sur mobile

Annoncé en juin 2020, le titre de SNK, développé par Timi Studios (déjà à la manoeuvre sur Call of Duty : Mobile, Contra Return et Pokémon Unite) n’a toujours pas de date de sortie, mais s’offre malgré tout une bande-annonce.

Et bonne nouvelle pour les fans, Metal Slug Code J sera en 2.5 D, avec des graphiques plus modernes que le pixel art de l’époque. Le jeu est actuellement en phase de bêta, et une fois celle-ci terminée, Metal Slug Code J sera disponible à la fois sur Android et iOS.