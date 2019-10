Le Huawei Mate X bientôt en vente en Chine

Huawei serait sur le point (enfin) de sortir son premier smartphone à écran pliable, le Mate X, d'abord en Chine, selon le site GSMArena. Il s'agirait d'une alternative au Samsung Galaxy Fold, commercialisé depuis quelques semaines, qui a inauguré ce nouveau type de terminal particulièrement innovant, mais encore très cher.

Quelques semaines après la sortie du Samsung Galaxy Fold, vendu en France quelque 2.020 euros, c'est donc au tour de Huawei de sortir son premier smartphone doté d'un écran pliable, le Mate X. Présenté en février 2019 au Mobile World Congress, à Barcelone (Espagne), l'appareil a vu sa sortie maintes fois repoussée avant d'être annoncée d'ici la fin de l'année. Visiblement le moment serait venu, d'après quelques fuites sur le réseau social chinois Weibo relayées par GSMArena. Il pourrait ainsi être disponible dès la fin octobre en Chine.

Pour rappel, le Huawei Mate X dispose d'un écran qui recouvre l'extérieur de l'appareil, passant de 6,4 à 8 pouces une fois complètement à plat. La version attendue dans le commerce pourrait par ailleurs faire l'objet d'une mise à jour comparé au modèle montré tout au long de l'année, à savoir être équipé d'une puce maison de nouvelle génération Kirin 990, associée à 8 Go de RAM. A noter que la Mate X est aussi censé être compatible 5G.

Sa production réduite et son prix, d'ores et déjà annoncé à plus de 2.000 euros, en font pour le moment un produit réservé à un marché de niche.