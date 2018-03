Le HTC Vive Focus va s'attaquer à l'Oculus Go

Le nouveau casque de réalité virtuelle du fabricant taïwanais HTC, jusque là disponible uniquement en Chine va progressivement être distribué dans le monde entier et ainsi se positionner comme une alternative à l'Oculus Go de Facebook qui pourrait être commercialisé dès mai 2018, du moins aux États-Unis.

HTC annonce donc l'arrivée du Vive Focus sur le marché international dans le courant de l'année 2018, sans plus de précision néanmoins sur son déploiement tant en Europe qu'aux États-Unis.

Présenté fin 2017, il s'agit d'un casque sans-fil parfaitement autonome, qui n'a pas besoin d'être relié à un ordinateur ou un smartphone pour fonctionner correctement. Il est surtout le premier casque du marché estampillé 6DOF, c'est à dire capable de faire évoluer son utilisateur dans un espace tridimensionnel. Niveau caractéristiques techniques, il embarque un écran AMOLED de 2880 x 1600 pixels diffusant une image avec un angle de vision de 110 degrés, le tout à l'aide d'un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 835. En Chine, il est proposé entre 3.999 et 4.299 yuans (soit actuellement l'équivalent de 510 à 550 euros).

Cette annonce intervient dans la foulée de rumeurs sur le lancement prochain de l'Oculus Go, un casque de réalité virtuelle très bon marché (autour de 200 dollars) en mai 2018. Cette année devrait d'ailleurs voir une explosion des ventes de casques VR, à l'image des prévisions du cabinet IDC qui annonce une hausse de près de 50% du nombre d'unités vendues dans le monde pour dépasser les 12 millions à la fin de l'année. Les ventes de 2018 devraient être tirées par le haut grâce à une offre de plus en plus large de produits relativement bon marché. C'est le cas du HTC Vive Focus et de l'Oculus Go mais également de produits développés par Asus, Dell, HP ou encore Lenovo en collaboration avec Microsoft, tous compatibles avec la plateforme Windows Mixed Reality.

A noter que dans le même temps, HTC annonce que son nouveau casque Vive Pro haut de gamme sera quant à lui disponible dès avril 2018 pour 879 euros.



AFP