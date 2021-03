Le HomePod Mini posséderait un capteur qu’Apple n’a pas encore activé

La version mini de l’enceinte connectée d’Apple (et désormais la seule à être produite) posséderait un capteur secret, comme l’ont révélé Bloomberg et iFixit.

D’après l’analyse d’iFixit, spécialisé dans le démontage d’appareils électroniques, le HomePod Mini possède un capteur secret conçu pour mesurer la température et l'humidité actuelle de la pièce. Selon toute logique, ce capteur pourrait être activé via une mise à jour logicielle pour fournir de nouvelles fonctionnalités aux utilisateurs de l’enceinte.

Comme l’explique le site 9to5Mac, “le capteur de température est apparemment éloigné de l'électronique interne, et placé près du câble d'alimentation à l’arrière de l’enceinte.” Autrement dit, le capteur semble bel et bien présent pour mesurer la température extérieure et non celle des composants de l’appareil. “S'il s'agissait simplement d'un capteur de sécurité pour détecter la surchauffe, il serait placé plus près des autres composants internes”, conclut 9to5Mac.