Le héros de Maman j’ai raté l’avion reprend du service avec l’aide de Google Assistant

Macaulay Culkin, le célèbre Kevin McCallister des deux films Maman j’ai raté l’avion, est le héros de la nouvelle pub de Google.

Évidemment, en 2018, Kevin a bien grandi et plus important, il n’est plus vraiment seul puisqu’il est sans cesse accompagné du Google Assistant. L’occasion pour Google de montrer plusieurs produits qui fonctionnent avec son système domotique, comme le Google Home Hub, le Pixel 2 XL, le Google Home Mini, la caméra Nest Hello et même un aspirateur Roomba.

La publicité reprend plusieurs scènes clés et éléments du premier film, comme le réveil de Kevin, la scène de l’après-rasage, le livreur de pizza et bien entendu les deux voleurs, qui ne font que passer puisque la maison a l’air bien occupée. Pour les fans des deux films, c’est l’occasion de se replonger dans l’univers créé par Chris Columbus et John Hughes, les concepteurs de cette publicité ayant accordé un soin tout particulier aux détails et aux décors.

Par ailleurs, Google a également glissé quelques easter eggs dans les réponses de son assistant. Il est entre autres possible de poser des questions (en anglais) comme "combien je te dois ?" afin d’obtenir comme réponse "tu peux garder la monnaie, ça me dérange pas !", soit l’une des phrases cultes du film. Ou encore "Did I forget something ?" (Est-ce que j’ai oublié quelque chose). L’Assistant criera alors "KEVIIIIN", comme la mère McCallister dans l’avion. Vous pouvez également tenter un petit "The Wet Bandits are here" (Les casseurs flotteurs sont là), pour que l’assistant enchaîne avec un extrait du film où Kevin défend sa maison.