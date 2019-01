L’application Sygic Navigation GPS & Cartes a récemment été mis à jour (version 17.6.0) et s’affichera désormais sur l’écran de votre voiture. À la différence d’Apple Maps, Google Maps ou Waze, Sygic ne nécécisste pas de connexion au réseau. Les cartes sont téléchargeables en local, utile pour tous ceux dont le forfait mobile offre peu de data.

Une des nouveautés apportées par iOS 12 est l’ouverture de CarPlay pour d’autres systèmes de navigations qu’Apple Maps. Ces derniers mois, Waze et Google Maps ont donc sauté sur l’occasion pour adapter leur application afin d’être utilisables sur la route. Et en ce début d’année, c’est au tour de Sygic de s’adapter à CarPlay.

L’entreprise slovaque avait déjà présenté un prototype compatible CarPlay après l’annonce d’iOS 12 lors de la conférence WWDC en juin 2018. Six mois plus tard, le GPS est officiellement disponible sur l’OS embarqué d’Apple.

Le GPS de Sygic débarque sur l’Apple CarPlay - © Sygic / App Store

Par contre, pour en profiter il faudra passer à la caisse. L’option CarPlay est payante et rejoint l’offre "Monde + Traffic + Premium for CarPlay" à 44,99 euros pour une licence à vie. Les limites de vitesse, les prix des carburants et la navigation vocale sont également compris dans le pack.

Parmi les autres options (payantes) proposées par Sygic, on retrouve le mode "Real View" et sa navigation en réalité augmentée, ainsi que l’affichage tête haute, qui permet de refléter de nuit l’écran de votre iPhone sur le pare-brise.