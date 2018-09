Le site Droid Life a découvert un site très minimaliste de Google, annonçant l’arrivée prochaine du Pixel 3 et Pixel 3 XL. Le smartphone est représenté par un cadre qui change de couleur quand on appuie sur le logo Google.

Et selon ces trois designs, les nouveaux flagships de la firme de Mountain View seront disponibles en noir, blanc et menthe. Google avait déjà proposé trois couleurs pour le Pixel 2 (noir, blanc et bleu, une couleur qui n’avait pas rencontré son public) et remet donc le couvert cette année.

Le Google Pixel 3 se déclinera en trois couleurs - © Tous droits réservés

Pour rappel, le smartphone sera commercialisé pour la première fois en France. La conférence de presse de présentation aura lieu à la fois à Paris et à New York. On ne sait pas si les Pixel seront également vendus en Belgique, mais il sera dans tous les cas plus simple de s’en procurer un. Une petite visite chez nos voisins français et le tour est joué.