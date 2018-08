Le gameplay de Red Dead Redemption 2 se dévoile dans une nouvelle vidéo

Le titre de Rockstar fera ses débuts sur PlayStation 4 et Xbox One en octobre. Après toutes les bandes-annonces, voici venir une vidéo commentée de six minutes, composées de nouveaux extraits du jeu.

Le studio, à qui l'on doit également la saga Grand Theft Auto, sait manier l'art du teasing. Après les bandes-annonces d’octobre 2016, septembre 2017 et mai 2018, voici six nouvelles minutes d’émerveillement, où une voix off posée sur des images incroyables nous explique toutes les nouveautés.

La suite de Red Dead Redemption, sorti en 2010, est une fois de plus un jeu en monde ouvert. Ici, le joueur incarne Arthur Morgan, un nouveau anti héros, face au gang Van Der Linde. Au programme : de la baston et des braquages en tout genre (trains, banques…). Le vrai Far West comme on l’imagine. À la différence du premier épisode, où le joueur incarnait un cowboy qui voulait faire profil bas, ici c’est tout l’inverse. De quoi accentuer le côté “Western GTA” où tout (ou presque) est permis. Le tout dans des décors absolument magnifiques.

Amérique, 1899. L’ère de l’Ouest sauvage touche à sa fin alors que les autorités ont décidé de traquer les dernières bandes de hors-la-loi qui sévissent encore. Ceux qui ne se rendent pas ou résistent sont tués. Suite à un braquage qui a mal tourné dans la ville de Blackwater, Arthur Morgan et le reste des hors-la-loi de la bande de Dutch van der Linde doivent prendre la fuite vers l’est. Les agents fédéraux et les meilleurs chasseurs de primes du pays se mettent à leurs trousses et la bande commet méfait sur méfait dans les vastes terres sauvages de l’Amérique dans un seul et unique but : survivre. Alors que des querelles internes menacent de faire voler la bande en éclats, Arthur est tiraillé entre ses propres idéaux et sa loyauté envers la bande qui l’a élevé.

Red Dead Redemption 2 sortira le 26 octobre prochain sur PlayStation 4 et Xbox One. Il s’agira du premier jeu développé par Rockstar pour ces plateformes (GTA V étant sorti à l’origine sur Xbox 360 et PlayStation 3)