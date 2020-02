Le Galaxy Z Flip de Samsung n’a définitivement plus aucun secret

Le deuxième smartphone pliable de Samsung fuite une fois de plus, à quelques semaines de son annonce officielle. Cette fois, c’est une vidéo qui nous montre le téléphone en action.

Ces derniers temps, le serial leaker Ben Geskin n’a pas toujours été très fiable, mais la dernière vidéo publiée sur son compte Twitter semble réelle, ou du moins très convaincante. On y aperçoit le deuxième smartphone pliable de Samsung, après le Galaxy Fold, dans les mains d’un inconnu.

La vidéo ne dévoile rien de plus que les photos officielles publiées par le site allemand WinFuture, mais on peut y voir le smartphone en action, et la taille plutôt gênante de son écran constitué d’un verre ultra-fin, qui une fois déplié, est à la fois étroit et trop long. Pour certains, le Galaxy Z Flip, dont le format est inspiré des maquillages de poche de la marque Lancôme, ressemble à une GameBoy Advance SP.

Le smartphone pourrait être présenté à la presse ce 11 février à San Francisco, aux côtés du très attendu Galaxy S20, l’autre appareil du groupe sud-coréen à avoir énormément fuité en ligne ces derniers mois.