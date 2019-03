Le Galaxy S10 de Samsung sera commercialisé avec une protection d'écran préinstallée

Le nouveau flagship de Samsung ne fonctionnera pas avec toutes les protections d'écran disponible sur le marché. C'est pourquoi le smartphone sera vendu avec une protection déjà installée.

"Le prochain produit phare de Samsung, le Galaxy S10, sera livré avec un protecteur d’écran préinstallé en usine, fabriqué par Samsung. Ceci s’applique à toutes les filiales mondiales et à toutes les variantes du Galaxy S10. Cette décision a été prise pour améliorer l’expérience globale des clients grâce à la durabilité accrue de l’écran et aux fonctionnalités complètes du capteur d’empreintes digitales à ultrasons sur le Galaxy S10 et sur le Galaxy S10 +".

Le smartphone, qui débarquera le 8 mars prochain, ne fonctionnerait pas avec des protections d'écran en verre ou en polyuréthane classiques, à cause du capteur d'empreinte à ultrasonique placé sous l'écran.

Samsung commercialisera également la protection à part, au prix de 29,99 dollars. À noter que l'information ne concerne pas le Galaxy S10E, la version d'entrée de gamme, qui dispose d'un lecteur d'empreinte sur la tranche et non pas sous l'écran.