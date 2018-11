Le Galaxy S10 de Samsung proposerait pas moins de 6 capteurs photo

L’annonce officielle du Galaxy S10 n’est pas pour tout de suite, mais cela n’empêche pas le Wall Street Journal de dévoiler les plans de Samsung concernant son prochain flagship.

Ou plutôt ses flagships. Samsung envisage en effet de commercialiser quatre modèles différents, avec un lecteur d’empreintes digitales situé sous l’écran et jusqu’à 5 capteurs photo pour les trois premiers modèles. Mais dans un article publié le 20 novembre, le Wall Street Journal annonce un quatrième modèle haut de gamme, avec six capteurs : deux en façade, et quatre à l’arrière.

Le smartphone, baptisé en interne "Beyond X", serait compatible avec la 5G, et offrirait un écran de 6,7 pouces. Les autres modèles S10 proposeraient quant à eux des tailles d’écrans allant de 5,8 pouces à 6,4 pouces. Le Beyond X deviendrait ainsi le plus grand téléphone jamais produit par Samsung.

Enfin, à l’instar du Mate 20 Pro de Huawei, ce nouveau smartphone pourrait se transformer en batterie externe, en offrant une recharge inversée. Bref, 2019 s’annonce riche en nouveautés du côté de Samsung. Entre ce S10 Beyond X et le futur téléphone pliable Flex Display, les fans de grands écrans devraient être comblés.