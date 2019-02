Le Galaxy S10 de Samsung fuite une fois de plus, à un jour de la présentation officielle

Le Galaxy S10 semble être maudit. À moins que toutes ces fuites soient savamment orchestrées par Samsung. Quoi qu'il en soit, le prochain flagship de la firme sud-Coréenne sera présenté à la presse demain, au Bill Graham Civic Auditorium de San Francisco. Et une première pub donne un nouvel aperçu de la bête.

L’entreprise coréenne célébrera à l'occasion de ce nouvel évènement "Unpacked" les 10 ans de la gamme Galaxy et devrait également en profiter pour donner quelques détails supplémentaires sur son smartphone pliable. Une version fonctionnelle serait attendue sur scène, selon un article publié par The Wall Street Journal.

Pour rappel, le S10 et S10+ disposeront d'un écran OLED incurvé, d'un petit trou dans l'écran pour faire de la place à la caméra frontale et d'un lecteur d'empreintes situé sous l'écran. Le S10E sera quant à lui le modèle d'entrée de gamme et devrait logiquement proposer moins de fonctionnalités avancées. Une quatrième version, compatible avec la 5G, serait attendue pour le printemps. La présentation se fera quelques jours avant le Mobile World Congress de Barcelone, qui se déroulera du 25 au 28 février. Mais il n’est pas impossible que Samsung garde quelques surprises pour le salon.