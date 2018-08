Le Galaxy Note 9 de Samsung continue de fuiter

La présentation officielle du nouveau flagship de Samsung aura lieu ce jeudi 9 aout. Mais les annonces ne devraient pas surprendre : depuis plusieurs semaines, on connait tout ou presque sur le Note 9.

Place à la vidéo

Après les photos, c’est carrément une vidéo qui a fuité en ligne, découverte par le site Sammobile. On y aperçoit un smartphone proche du look du Note 8, doté d’un port jack, d’un port USB-C, de deux cameras à l’arrière, d’un capteur d’empreinte et d’un stylet S Pen jaune. La publicité, d’une durée de 30 secondes, met l’accent sur la batterie capable de tenir toute une journée, et sur une capacité de mémoire assez incroyable : 512 Go, extensible jusqu’à 1 To grâce à une carte microSD.

Une newsletter envoyée trop tôt

La vidéo n’est pas la seule erreur de Samsung puisque le groupe a envoyé une newsletter à ses clients néo-zelandais, en leur proposant de précommander le smartphone avant tout le monde (voir la capture d’écran réalisée par le journaliste Evan Blass ci-dessous). Mais le bouton " précommander " renvoyait évidemment à une page d’erreur. Enfin, il y a quelques jours encore, le site officiel de Samsung avait également publié quelques infos sur le smartphone et ouvert les précommandes… Pour un téléphone qui n’a toujours pas été officiellement dévoilé, ça commence à faire beaucoup.

Samsung est un habitué des fuites. Il y a quelques semaines, la nouvelle montre connectée Galaxy Watch s’affichait sur le site officiel de la marque. Et en février dernier, c’était la vidéo du Galaxy S9 qui fuirait un jour avant la présentation officielle.