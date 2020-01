Selon les indiscrétions publiées par le site coréen Ajunews (et repartagées par SamMobile ), l'appareil s'appellera le Galaxy Bloom. Et selon DJ Koh, PDG de Samsung, l'entreprise se serait inspiré des maquillages de poche de la marque Lancôme , afin de proposer un format "destiné aux jeunes femmes"...

Le Galaxy Fold 2 pourrait s'appeler le Galaxy Bloom - © SamMobile

Quant aux spécificités techniques de l'appareil, pas un mot de la part de Samsung, si ce n'est qu'il pourrait être capable de filmer en 8K (il faut bien légitimer les nombreux téléviseurs 8K présentés lors du salon).

La réunion secrète aura également permis de confirmer que la gamme Galaxy adoptera une nouvelle nomenclature. Ainsi, les prochains smartphones s'appelleront Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra, et non pas S11e, S11 et S11+.