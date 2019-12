Le Galaxy Fold 2 de Samsung pourrait coûter moins de 1000 dollars

Samsung continue sur sa lancée et proposera en 2020 une nouvelle version de son smartphone pliable, qui devrait être bien plus abordable financièrement.

Selon The Korea Herald, Samsung pourrait dévoiler son Galaxy Fold 2 en février 2020, à un prix inférieur à 1000 dollars. Pour rappel, l'actuel Galaxy Fold, disponible dans une poignée de pays, est vendu 2020 euros.

Le téléphone, qui adoptera un format "à clapet" comme le nouveau Razr de Motorola (attendu début 2020, et vendu 1599 euros), ne sera pas l'unique modèle commercialisé par Samsung l'année prochaine. The Korea Herald cite notamment l'analyste Choi Bo-young de chez Kyobo Securities, qui pense que le second modèle pliable lancé en 2020 par Samsung sera une version actualisée de l'actuel Galaxy Fold :