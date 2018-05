Le futur service en ligne de la Nintendo Switch proposera la sauvegarde dans le cloud et 20 jeux NES

L'équivalent du PlayStation Plus et du Xbox Live Gold se dévoile un peu plus. L'abonnement de Nintendo, attendu pour septembre prochain, proposera deux options qui risquent bien de plaire aux fans.

Dès le mois de septembre, il sera obligatoire de souscrire à un abonnement Nintendo Switch Online pour jouer en ligne, que ce soit par exemple sur Splatoon 2, ARMS ou Mario Kart 8 Deluxe. Les prix seront moins élevés que ceux pratiqués par la concurrence. Un abonnement d'un mois coûtera 3,99 euros. Un trimestre s'élèvera à 7,99 euros. Et l'année ne coûtera que 19,99 euros, soit quelques euros de plus qu'un trimestre chez PlayStation. Nintendo a également pensé aux familles, en ajoutant un pack familial. Pour 34,99 euros, un joueur pourra inviter jusqu'à sept autres personnes afin de partager ensemble l'abonnement.

La firme nipponne a également profité de ces dernières annonces pour confirmer deux rumeurs attendues de pied ferme. La première concerne la fonctionnalité de sauvegarde dans le cloud. Jusqu'à présent, les sauvegardes des jeux se faisaient uniquement sur la console. Il était donc impossible de sauvegarder une sauvegarde, en la déplaçant par exemple sur la carte microSD. Si la console venait à rencontrer un problème, tout serait perdu. D'où l'intérêt marqué pour la sauvegarde en ligne, qui sera offerte avec chaque abonnement. De quoi protéger bien au chaud les heures de jeux passées sur The légendaire of Zelda : Breath of the Wild ou Super Mario Odyssey.

Enfin l'autre bonne nouvelle, c'est la présence d'une bibliothèque de jeux NES classiques. Vingt titres seront disponibles au lancement, et Nintendo en a d'ores et déjà confirmé dix : Soccer, Tennis, Donkey Kong, Mario Bros., Super Mario Bros., Balloon Fight, Ice Climber, Dr. Mario, The Legend of Zelda et Super Mario Bros. 3. De quoi se passer de la NES Mini et redécouvrir ces classiques dans les transports en commun. Quant au chat vocal, il sera malheureusement toujours limité à l'application pour smartphone. Un système pénible à mettre en place, et pas vraiment bien pensé.