Le futur est déjà là : un écran qui fait quasiment tout le tour du smartphone

Le constructeur chinois Xiaomi a créé la surprise en dévoilant un nouveau smartphone exceptionnel, compatible 5G, doté notamment d'un écran recouvrant la quasi-totalité de l'appareil, recto et verso, et d'un capteur photo de 108 mégapixels.

Encore au stade de prototype, il sera commercialisé fin 2019, d'abord en Chine.

L'écran, qui recouvre la quasi-totalité de la coque, affiche un ratio record de 180,6% (sur une base de 100% pour la face avant de l'appareil). Il n'y a évidemment plus le moindre bouton et tous les réglages se font de manière tactile. Seule une barre verticale comprenant le triple module photo de l'appareil empêche l'écran de recouvrir l'intégralité du smartphone.

A noter que c'est sur la tranche qu'apparaît désormais la barre d'état du smartphone, avec l'heure, le nom de l'opérateur, la qualité du réseau et le niveau de batterie.

A l'arrière, s'affiche tout un tas d'informations pratiques et contextualisées (la météo, un rendez-vous à venir, un trajet, etc.). Enfin, la prise de selfies se réalise avec la caméra arrière, avec un aperçu de l'image juste à côté.

Autre innovation majeure de ce Xiaomi Mi MIX Alpha : son capteur photo de 108 mégapixels. Il permet de prendre des images jusqu'à 12.032 x 9.024 pixels, ce qui signifie qu'il devient possible de zoomer sur des détails de chaque photo sans réelle perte de qualité. Son appareil photo comprend donc ce capteur principal de 108 mégapixels, mais aussi un ultra grand-angle et un téléobjectif.

Pour le reste, ce Xiaomi Mi MIX Alpha embarque un processeur Qualcomm Snapdragon 855+ associé à 12 Go de RAM. Il dispose enfin de 512 Go d'espace de stockage et d'une batterie de 4.050 mAh.

Le modèle montré par Xiaomi peut encore être considéré comme un concept. Sa version définitive, disponible en édition très limitée, doit être commercialisée, d'abord en Chine, en décembre 2019 au prix de 19.999 yuans, soit 2.560 euros.

Le Xiaomi a été la cerise sur le gâteau dans une présentation qui a vu le constructeur chinois révéler un tout nouveau smartphone, plus abordable et moins "extravagant", le Mi 9 Pro 5G, ainsi qu'une gamme de téléviseurs 4k, MiFullScreenTVPro, de 43 à 65 pouces.