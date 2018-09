Le futur du tapis de recharge AirPower d’Apple est plus que jamais incertain

Et si Apple avait fait une erreur en annonçant trop tôt son tapis de recharge révolutionnaire ? C’est en tout cas ce que pensent plusieurs analystes, pour qui la commercialisation du produit semble condamnée.

Annoncé en 2017, l’AirPower est un tapis de recharge sans fil qui permet de recharger jusqu’à trois appareils en même temps, dont l’iPhone X/8 (et désormais XS, XS Max et XR), l’Apple Watch et les écouteurs AirPods (grâce à un nouveau boîtier qui n’a toujours pas vu le jour). Du moins c’est ce que promettait Apple à l’époque, car depuis, l’AirPower a rarement été mentionné et à même disparu du site officiel de l’entreprise.

Selon plusieurs sources proches du dossier, dont les journalistes Sonny Dickson et John Gruber, Apple aurait bien du mal à maîtriser les problèmes de surchauffe que rencontre l’AirPower. Les nombreuses bobines de recharges situées à l’intérieur de l’appareil (entre 16 et 24 bobines contre une seule sur la plupart des chargeurs sans fil) permettraient de recharger n’importe quel produit compatible en le posant n’importe où sur le tapis, mais seraient également la cause de ces problèmes de surchauffe. L’AirPower deviendrait alors tellement brûlant qu’il causerait même des soucis aux appareils posés dessus. Résultat, le microprocesseur dédié à la recharge ne fonctionne plus correctement, ce qui crée des interférences et des bugs de communication entre les appareils.