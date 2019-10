Le futur Canon EOS-1D X Mark III se dévoile (un peu) avant sa sortie en 2020

Canon annonce le lancement en 2020 d'une nouvelle génération de reflex professionnel. En attendant sa sortie, Canon présente déjà quelques caractéristiques techniques, forcément impressionnantes, du futur EOS-1D X Mark III.

Le successeur de l'EOS-1D Mark II devrait s'avérer particulièrement idéal pour photographier des sujets en mouvement selon le constructeur japonais. Son nouveau capteur AF devrait atteindre en son centre environ 28 fois la résolution de l'actuel EOS61D X Mark II. Ils sera aussi doté de 525 zones d'autofocus grâce à son nouveau système AF CMOS à double pixels qui couvrira 90% de l'image du capteur. Le Canon EOS-1D X Mark III devrait en outre prendre jusqu'à 16 images par seconde en mode rafale et 20 images par seconde en mode Live View (visée par l'écran), ce qui permet de ne rien rater d'une action rapide, qu'il s'agisse d'une course automobile ou du vol d'oiseaux par exemple.

Au niveau de la vidéo, Canon annonce que l'EOS-1D X Mark III sera capable de filmer au format 4k à raison de 60 images par seconde.

Le reflex sera bien évidemment toujours compatible Bluetooth et WiFi, mais le débit de sa connexion filaire Ethernet promet d'être doublé, pour des transferts plus rapides d'images toujours plus lourdes.

2020 promet donc d'être une année riche en nouveautés pour les photographes exigeants, avec la sortie également déjà prévue du Nikon D6.