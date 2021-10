Le frigo Xbox sera disponible en décembre

Ce qui n’était qu’une blague est très vite devenu réalité. Le frigo au look inspiré de la Xbox Series X sera disponible en précommande dès demain, pour une livraison en décembre.

Comme l’explique Microsoft, le frigo, capable de contenir 10 cannettes, est équipé de LEDs et de détails empruntés à la console next-gen. “L'avant du mini-réfrigérateur comprend également un port USB pour charger les appareils et est livré avec un adaptateur secteur CC pour permettre au mini réfrigérateur de fonctionner en déplacement”, annonce la firme de Redmond.

Le frigo, créé en partenariat avec Ukonic!, sera disponible en précommande dès ce mardi 19 octobre dans plusieurs pays. Malheureusement, la Belgique ne fait pas partie des pays européens sélectionnés, mais les fans peuvent toujours faire le déplacement chez nos voisins allemands, Français ou hollandais, où le frigo sera proposé au prix de 99 euros. En France, c’est la chaîne Micromania qui s’occupera de la commercialisation, mais le frigo sera également disponible sur Amazon, via le revendeur Toynk.

“Nous travaillons pour offrir le réfrigérateur Xbox Mini au plus grand nombre de fans possible et continuerons d'étendre la disponibilité régionale en 2022, en attendant les approbations réglementaires et les restrictions par marché”, précise Microsoft. Le frigo pourrait donc arriver officiellement chez nous l’année prochaine.