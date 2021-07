Le football féminin rejoint le jeu Football Manager

Six ans après la série des FIFA de EA Sports, c’est au tour de Football Manager d’accueillir le football féminin.

Tout un sport dans un seul jeu

Si le studio Sports Interactive se veut optimiste, il faudra néanmoins prendre son mal en patience avant de prendre les commandes d’une équipe féminine au sein de Football Manager. En effet, dans un long billet de blog, l’équipe du jeu explique que le challenge est de taille.

“Nous n'avons AUCUNE intention de proposer une version féminine indépendante de FM. Le football féminin va rejoindre FM... Un sport, un jeu. Les joueurs pourront ainsi passer comme ils le souhaitent d'une équipe d'hommes à une équipe de femmes, et inversement. Le foot féminin fera partie intégrante du monde interactif de chacune de vos sauvegardes. Ce monde sera juste plus grand et plus varié”, explique Miles Jacobson, patron du studio.

Une bonne nouvelle qui est ensuite détaillée techniquement afin d’expliquer pourquoi il ne sera pas simple d’ajouter des équipes féminines au jeu. Notamment, car il faudra établir une base de données complète du football féminin, sachant que la base de données masculine a nécessité 28 ans de travail. Ainsi qu’examiner chaque caractéristique de jeu et définir exactement comment évaluer ces données (l’impact de la taille des joueuses, par exemple).

Repenser les mouvements

Ensuite, concernant la motion capture, une femme ne se déplace pas comme un homme. L’ajout du football féminin nécessitera donc de tout réenregistrer en studio avec des joueuses.

“Nous avons des milliers d'animations en "motion capture" pour nos joueurs, mais quand vous les appliquez à des joueuses... hm... elles se déplacent un peu comme des cow-boys. Les proportions sont différentes, tout comme la structure osseuse…”, explique Miles Jacobson. “Nous n'avons d'autre choix que de tout reprendre et de créer de nouvelles données. Et je ne parle pas de deux ou trois jours de motion capture en studio... Il faut des mois pour nettoyer et perfectionner les données générées dans chaque session, pour qu'elles s'intègrent bien au moteur de jeu.”

Enfin, autre point soulevé par le studio : les différences salariales, le système de transfert, faut-il implémenter l'impact du cycle menstruel sur l'entraînement et les blessures dans le gameplay, et que faire en cas de grossesse ? Autant de questions pertinentes qui détermineront le futur du jeu.

“Il faudra des années pour intégrer le football féminin dans FM”

Évidemment, tout cela prend du temps et Mile Jacobson l’avoue : l’ajout du football féminin coûtera cher, mais prendra surtout énormément de temps.

“À ce stade, nous ne savons pas exactement combien de temps cela prendra, impossible de dire quelle version de FM verra l'arrivée du football féminin, mais croyez bien que notre objectif est d'y parvenir aussi vite que possible, tout en vous garantissant toutes les fonctionnalités que vous attendrez des nouvelles versions, avec l'ajout de ressources à l'équipe actuelle.”

Les joueurs pourront au moins se rassurer en sachant que des démarches sont déjà mises en place pour l’avenir de la franchise.