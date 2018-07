Le fondateur de Megaupload risque à nouveau 20 ans de prison

Six ans après la fermeture du site de téléchargement illégal Megaupload, la justice américaine est de nouveau aux trousses de Kim Dotcom, son créateur, qui s’était depuis lors réfugié en Nouvelle-Zélande.

Avec ses 50 millions de visiteurs uniques par jour, Megaupload a fait les beaux jours du téléchargement illégal, et ce pendant 7 ans. Mais en 2012, le FBI se décide enfin à agir et ferme définitivement le site tout en poursuivant son créateur, Kim Dotcom, pour racket et violation du droit d’auteur pour des centaines de milliers d’oeuvres.

Préférant fuir que confronter la justice américaine, Dotcom (Kim Schmitz de son vrai nom) vit depuis lors en Nouvelle-Zélande, où il était plutôt tranquille. Enfin, pas depuis une semaine, puisque la justice néo-zélandaise a rendu un nouveau verdict après 6 ans de procédure, et a jugé qu’il pouvait être extradé aux États-Unis pour faire enfin face aux charges qui pèsent contre lui.

Kim Dotcom et trois coaccusés sont soupçonnés d’avoir récolté plus de 175 millions de dollars de bénéfices illégaux et causé plus d'un demi-milliard de dollars de pertes aux ayants droit des oeuvres musicales, films et autres produits piratés. "Nous sommes déçus par l'arrêt rendu aujourd'hui. Nous avons comparu désormais devant trois juridictions distinctes, qui ont rendu trois analyses juridiques différentes, dont l'une a estimé qu'il n'y avait aucune violation de la législation sur les droits d'auteur" a déclaré dans un tweet Ira Rothken, l'avocat de Kim Dotcom.

Dotcom a promis de faire appel.