Le film Uncharted est une nouvelle fois reporté

Le film, adapté de la franchise à succès de la PlayStation, devait initialement sortir en décembre 2020. Après un premier report, le film était attendu pour mars 2021. Puis le 16 juillet. Désormais, sa sortie est décalée au mois de février 2022.

Nathan Drake, l’aventurier de la série Uncharted, a déjà été plus chanceux. Si les temples en ruine et les ennemis ne sont pas un problème, le chasseur de trésor semble avoir du mal à faire face au Coronavirus.

L’adaptation du film, signée Ruben Fleischer (Venom, Zombieland), est en effet décalée pour la troisième fois. La coproduction Sony Pictures et PlayStation Productions, racontant les aventures d’un Nathan Drake plus jeune, avait pourtant commencé à se dévoiler un peu plus ces derniers mois, notamment à travers des photos du casting.