Le fast-food KFC lance sa console de jeu qui peut aussi réchauffer du poulet

2020 sera, enfin, dernière nous dans moins de 48 heures. D’ici là, découvrez la KFConsole, un produit aussi réel que surréaliste, et qui a tout à fait sa place dans cette année pas comme les autres.

La PlayStation 5 de Sony et la Xbox Series X de Microsoft sont certes des consoles next-gen très rapides et très puissantes. Mais sont-elles capables de… réchauffer du poulet ? Et bien non !

La KFConsole, elle, en est capable. Mise au point par la chaîne de fast-food américaine, en partenariat avec le constructeur informatique Cooler Master, la console est évidemment en forme de seau, que tous les fans des “buckets” de poulet de l’enseigne connaissent bien.