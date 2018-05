Le double capteur photo de l'iPhone X se fissure chez quelques utilisateurs

Le site 9to5Mac raconte la mésaventure vécue par plusieurs propriétaires de l'iPhone X. Selon l'article, Reddit ou les forums d'Apple débordent de messages indiquant que le capteur photo situé à l'arrière du téléphone se fissure bien trop facilement.

Selon certains utilisateurs, le froid serait la cause de cette fissure. Un client expliquant avoir acheté l'iPhone X un peu avant Noël et avoir découvert récemment la fissure. Le téléphone était protégé et n'est jamais tombé. Pour d'autres, c'est l'inverse. La chaleur serait la cause. 9to5Mac partageant les propos d'un client habitant en Malaisie, pays qui offre quotidiennement des températures allant de 32 à 36 degrés. Là aussi, le téléphone n'est jamais tombé.