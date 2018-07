Le Dolby Vision débarque sur Xbox One

La version 1810 de l’OS de la console de Microsoft permettra aux joueurs de profiter du format Dolby Vision sur Netflix et certains Blu-Ray UHD.

Le Dolby Vision offre aux joueurs bien équipés (avec la télé 4K qui va bien) d’exploiter des données dynamiques pour chaque scène d’un film ou d’une série, à l’inverse du format HDR10 (High Dynamic Range), qui ne s’adapte qu’à l’ensemble du programme. Chaque scène peut donc bénéficier de réglages spécifiques en termes de luminosité ou de contraste par exemple, si les créateurs ont pris le temps de peaufiner tous ces réglages bien entendu.

Le format sera disponible sur Xbox One S et Xbox One X aux membres Alpha du programme Xbox Insider. Dans un premier temps, seul Netflix sera compatible, avant d’être suivi par le lecteur Blu-ray de la console. Une poignée de titres seulement seront disponibles au lancement, tout comme quelques téléviseurs sont actuellement capables d’offrir le Dolby Vision (quelques modèles OLED de Sony ou de LG sont déjà en vente). À terme, d’autres plateformes déjà compatibles comme Amazon Prime Video ou Vudu pourraient être rajoutées.

En avril dernier, Microsoft proposait un rafraîchissement de l’image à 120 Hz sur ses consoles, avec une qualité d’image jusqu’en 1440p. Pour l’instant, la 4K reste cantonnée à du 60 Hz mais les évolutions rapides dans le domaine devraient permettre d’offrir une image toujours plus incroyable aux joueurs.