Le Dolby Atmos arrive sur l'Apple TV

Mais cette fois, le Dolby Atmos pourra être apprécié directement dans votre salon, si votre équipement vous le permet. Certains films vendus (ou proposés à la location) sur l’iTunes Store prennent en charge le format. Et tout comme la 4K, ces améliorations ne vous coûteront rien si vous possédiez déjà une version d’une qualité inférieure sur votre ancienne Apple TV. Selon le site FlatpanelsHD, seuls 138 films seraient compatibles sur l’iTunes Store américain. Cela signifie que le nombre de films disponibles est sans doute plus réduit chez nous, mais qu’Apple n’en est qu’au début et devrait proposer une liste bien plus conséquente lors du lancement officiel de cette nouvelle fonctionnalité, c’est à dire en septembre, lors de la publication de la version finale d’iOS 12.