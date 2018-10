Le design du OnePlus 6T fuite sur la toile

Le nouveau flagship de OnePlus ne sera présenté officiellement que le 17 octobre prochain, mais son design ainsi que quelques spécificités techniques se précisent.

Six mois après la sortie du OnePlus 6, l’entreprise dévoilera son 6T, dont le design vient d’être partagé par le site allemand WinFuture. On y voit un smartphone décliné en deux couleurs (Mirror Black et Midnight Black), ainsi que la présence d’un double capteur photo à l’arrière.

Mais ce que l’on remarque surtout, c’est la présence d’une encoche redessinée. En forme de goutte d’eau, elle entoure le capteur photo et est bien plus petite que l’encoche présente sur le OnePlus 6. Enfin, le capteur d’empreinte digitale n’est plus situé en dessous de l’appareil photo arrière, mais il reste présent, puisqu’il est directement intégré sous l’écran (une solution un temps envisagée par Apple pour son iPhone X, sans succès). OnePlus a baptisé cette fonction le “Screen Unlock”.