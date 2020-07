Le dernier macOS d'Apple prend enfin en charge le streaming 4K de Netflix

Lorsque macOS Big Sur sera lancé plus tard cette année, les propriétaires d’ordinateurs Apple pourront enfin regarder Netflix en 4K HDR.

Lorsque Big Sur – la 11e version du système d’exploitation Mac d’Apple – sera lancé cet automne, une nouvelle version du navigateur Web Safari sera disponible. Certaines de ses nouvelles fonctionnalités peuvent être prévisualisées et échantillonnées maintenant lorsqu’un utilisateur télécharge la version bêta du système d’exploitation.

Un nouvel ajout bienvenu au navigateur est sa capacité à diffuser du contenu 4K et Dolby Vision, ce qui signifie que les personnes utilisant des ordinateurs Apple pourront désormais visionner du contenu Netflix dans sa plus haute qualité disponible, une capacité que les propriétaires d’iPhone gagneront également lorsque iOS 14 sera lancé.

Auparavant, les propriétaires de Mac ne pouvaient regarder Netflix qu’avec une résolution de 1080p, simplement parce que leur matériel ne supportait pas le codec HEVC que la plate-forme de streaming utilise ; bien que les appareils les plus récents (à partir de 2018 ou plus récents) prennent en charge cette technologie, la société a négligé de mettre à jour Safari pour la prendre en charge également. Avec la version bêta de Big Sur et la nouvelle itération du navigateur, les abonnés Netflix pourront enfin profiter de leur contenu en 4K.

Alors que Big Sur a été annoncé plus tôt ce mois-ci, la version finale et publique du système d’exploitation ne devrait pas être téléchargeable avant cet automne aux côtés d’iOS 14.