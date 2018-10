Le délai d’attente pour la suppression d’un compte Facebook passe de 14 à 30 jours

Le réseau social a récemment doublé le délai d’attente de suppression d’un compte. Un geste pas si anodin que ça, surtout en cette période trouble où les scandales s’enchaînent.

On vous l’expliquait dans notre article en début de semaine : quitter Facebook n’est pas aussi simple que s’y inscrire. La procédure n’est certes pas compliquée, mais tout est mis en oeuvre pour vous retenir le plus longtemps possible. Il faut télécharger ses données, trouver la bonne option pour activer le processus de suppression, puis attendre 14 jours.

Enfin, ça, c’était avant. Car depuis peu, ce n’est plus 14 jours d’attente, mais 30 jours. Soit deux fois plus de chances de craquer et de réactiver son compte avant la fin de la période. Au micro du site The Verge, un porte-parole explique que ce nouveau délai est avant tout pensé pour les utilisateurs (on y croit à moitié) : “Nous avons récemment augmenté le délai de grâce lorsque vous choisissez de supprimer votre compte Facebook, en passant de 14 à 30 jours. Nous avons vu des personnes essayer de se connecter à des comptes qu’elles ont choisi de supprimer après la période de 14 jours. L'augmentation de cette période de grâce donne aux gens plus de temps pour faire un choix pleinement réfléchi.”

N’y voyez donc surtout aucun rapport avec le scandale Cambridge Analytica, le récent vol de données, le rôle du réseau social dans les affaires de politique internationale ou les fake news. Ce nouveau délai, c’est simplement pour faire plaisir aux utilisateurs. Merci Facebook…