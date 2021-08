Le cultissime Amiga 500 revient dans une version miniature

La machine, sortie en 1987, sera de retour sous le nom THEA500 Mini , et proposera une “émulation parfaite” de l’A500, mais également de la puce AGA présente sur l’Amiga 1200 et l’Amiga CD32, qui était plus puissante.

25 jeux seront inclus, et Retro Games a dévoilé la liste des premiers titres confirmés :

Alien Breed 3D Another World ATR: All Terrain Racing Battle Chess Cadaver Kick Off 2 Pinball Dreams Simon the Sorcerer Speedball 2: Brutal Deluxe The Chaos Engine Worms: The Director’s Cut Zool

Il sera également possible d’en ajouter soi-même via le port USB à l’aide de la plate-forme WHDLoad d’Amiga. Parmi les autres options, Retro Games proposera deux modes d’affichage (50 et 60 Hz), des sauvegardes plus simples, ainsi qu’un filtre CRT pour retrouver les sensations visuelles de l’époque.

Enfin, le THEA500 Mini sera accompagné d’une petite souris USB et d’une manette. La machine, qui se présente sous la forme d’un clavier (non fonctionnel, bien qu’il soit possible de brancher un clavier USB) sera disponible début 2022. Le prix annoncé est de 129,99 euros.