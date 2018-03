Le cofondateur de WhatsApp appelle à supprimer Facebook

Après le rachat de WhatsApp par Facebook en 2014 (pour 19 milliards de dollars), on aurait pu croire que Brian Acton, son cofondateur, n'affiche pas publiquement son ralliement au mouvement #DeleteFacebook. Raté.

"It is time". Il est temps de supprimer son compte Facebook. Voilà en quelques mots le message posté sur Twitter par Acton, ce mardi 20 mars. L'homme à l'origine de l'autre messagerie de Facebook (après Messenger) a quitté l'entreprise en 2017, après trois ans de bons et loyaux services. Jan Koum, son ex-partenaire, est quant à lui toujours employé par Facebook.

Depuis son départ, Brian Acton a rejoint la Signal Fondation, une fondation visant à soutenir la messagerie Signal, dont sa particularité est d'être totalement chiffrée de bout en bout et donc, en principe, plus sûre que WhatsApp ou Messenger. Il y aurait d'ailleurs investi pas moins de 50 millions de dollars (une goutte d'eau sur les 6,5 milliards de dollars que lui a rapporté la vente de WhatsApp).

Le tweet arrive après une semaine compliquée pour Facebook, embourbé dans le scandale Cambridge Analytica, une firme qui aurait communiqué les informations personnelles de plus de 50 millions d'utilisateurs aux équipes de campagne de Donald Trump.

Après le hashtag #DeleteUber, c'est donc au tour de Facebook de s'attirer les foudres des utilisateurs. Le réseau social précise de son côté que "les équipes travaillent sans relâche pour connaître tous les faits et prendre les mesures qui s’imposent, car ils comprennent la gravité de la situation. Toute l'entreprise est indignée d'avoir été trompée. Nous nous engageons à appliquer vigoureusement nos politiques pour protéger l’information des gens et prendrons toutes les mesures nécessaires pour que cela se produise".

Quant à Brian Acton, précisons tout de même qu'il a attendu le dernier moment pour s'indigner. Bien que son tweet puisse causer du tort à Facebook, il est malgré tout resté trois ans au sein de l'entreprise. Trois années pendant lesquelles il a pu assister aux décisions prises en interne et dont on n'aperçoit les conséquences que maintenant.