Le changement d’identifiant sur le PlayStation Network sera plus compliqué que prévu

Il y a quelques jours, Sony annonçait que douze ans après le lancement du PlayStation Network, il serait enfin possible de changer son identifiant. Mais la manoeuvre ne sera pas sans risques.

"Nous sommes ravis de vous annoncer que nous allons bientôt tester la feature tant attendue qui permettra aux utilisateurs de changer leur ID PlayStation Network Online depuis leur PS4. La feature de changement d’ID fera partie de la bêta du logiciel système PlayStation 4 (PlayStation Preview Program) et deviendra disponible pour une présélection d’utilisateurs qui se sont inscrits précédemment. Durant le test, vous pourrez changer votre ID autant de fois que vous le souhaitez. Le premier changement est gratuit, tout changement supplémentaire coûtera 9,99€. Pour les membres PlayStation Plus, tout changement supplémentaire après le premier coûtera 4,99€. Le changement pourra être fait via les paramètres ou la page de profil de votre PS4.”