Le catalogue d'Apple Music s'agrandit et compte désormais 60 millions de morceaux

Le service de streaming musical d'Apple devient la deuxième plateforme à atteindre les 60 millions de morceaux.

Tidal proposait déjà 60 millions de titres à ses abonnés. Désormais, Apple, qui jusqu'ici proposait 50 millions de titres, offre un catalogue aussi important que celui de la plateforme de Jay-Z. Dans ce classement, on retrouve également Deezer, en troisième position, et ses 56 millions de titres. Amazon Music Unlimited et Spotify proposent, quant à eux, 50 millions de chansons.

Mais cela ne sera sans doute pas suffisant pour qu'Apple dépasse Spotify. Même si l'écart se creuse (lentement), Apple ne compte toujours "que" 60 millions d'abonnés, contre 248 millions pour Spotify, dont 113 millions d'abonnés payants.

Apple met en tout cas tout en oeuvre pour muscler sa plateforme. Récemment, les abonnés ont pu découvrir "Apple Music Replay", soit des playlists personnalisées, reprenant les titres les plus écoutés par année. De plus, des rumeurs annoncent qu'en 2020, la marque à la pomme pourrait proposer un abonnement unique, qui donnerait accès à Apple Music, Apple News+, Apple Arcade et Apple TV+. Une offre qui pourrait s'avérer très alléchante et permettrait d'attaquer Spotify qui ne propose actuellement que de la musique et des podcasts.