Le casque Sony WH-1000XM4 proposerait une meilleure autonomie

Selon les premières informations publiées par l’agence brésilienne de télécommunication Anatel, et relayées par Everton Favretto sur Twitter, le M4 disposerait d’une meilleure batterie, offrant jusqu’à 40 heures d’utilisation en mode filaire et avec la réduction active de bruit au maximum. À titre de comparaison, le M3 offrait 36 heures dans les mêmes conditions.

Le casque circum-aural de Sony est très attendu, et viendra remplacer le WH-1000XM3 très apprécié des spécialistes et des utilisateurs.

Le M4 disposerait également du Bluetooth 5 (contre la version 4.2 pour le M3); d’une consommation de 2W contre 8W pour le M3 et d’une nouvelle option baptisée “Speak to chat”, compatible avec le Google Assistant et Alexa. De quoi lancer les deux assistants vocaux d’une simple commande vocale.

Le casque devrait être présenté officiellement dans les prochains mois (soit plus d’un an et demi après le M3).