Le casque PlayStation VR fête ses 5 ans, Sony offre trois jeux

Selon le constructeur, les jeux les plus joués sont :

À l’occasion de cet anniversaire, Sony dévoile également le classement des jeux en réalité virtuelle les plus populaires.

Sur son blog, Sony interview plusieurs développeurs, qui donnent leur avis sur le casque de réalité virtuelle de la PlayStation, et son impact depuis cinq ans.

Mais ce qui intéressera surtout les joueurs, c’est les trois jeux que Sony offrira aux abonnés du PlayStation Plus. Les jeux seront proposés au mois de novembre, en plus des trois jeux offerts en temps normal. Sony n’a pas encore dévoilé la liste des jeux sélectionnés, mais ça ne saurait tarder. L’annonce des jeux du PS Plus a lieu généralement vers la fin du mois.