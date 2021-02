Le casque de réalité virtuelle d’Apple pourrait coûter 3000 dollars

La marque à la pomme planche sur un projet de casque de réalité virtuelle depuis quelque temps déjà. Selon Bloomberg, il pourrait voir le jour en 2022. Selon The Information… il coûterait près de 3000 dollars.

La technologie embarquée par le casque justifierait ce prix. En effet, le produit serait bardé de capteurs LiDAR et de cameras (une douzaine selon The Information), ainsi que deux écrans ultra haute résolution de 8K. Cela permettrait à Apple de proposer une résolution d’image très avancée et un “tracking” plus performant.

The Information affirme également qu'Apple ne proposera pas de la 8K, très énergivore, tout le temps. Au lieu de cela, l'appareil utilisera la technologie de suivi oculaire pour déterminer où les utilisateurs regardent, puis restituer les zones périphériques avec une résolution inférieure pour améliorer les performances.

Côté look, le casque ressemblerait à un masque de plongée, avec une partie en tissu comme celle qu’on retrouve sur l’enceinte HomePod, et des sangles interchangeables qui, à en croire le premier dessin publié par The Information, emprunterait pas mal d’éléments à l’Apple Watch. Quant aux contrôles, Apple serait toujours à la recherche de la solution parfaite. Sont envisagés : un bouton situé sur le casque, un suivi des mains et des yeux, ainsi qu’un accessoire.

Enfin, The Information annonce qu’Apple planche également sur des lunettes de réalité augmentée plus légères : “Apple travaille également sur une paire de lunettes intelligentes légères conçues pour superposer des objets virtuels sur la vue d'une personne du monde réel. Cet appareil est encore à des années de sa sortie et fait face à des obstacles technologiques importants. En octobre 2019, Apple a déclaré aux employés qu'il espérait commercialiser le casque en 2022 et les lunettes d'ici 2023.”