Le casque de réalité mixte d’Apple serait très léger

Les rumeurs concernant le casque de réalité mixte d’Apple s’enchaînent ces dernières semaines. Après le prix, révélé par le site The Information, c’est désormais du poids du casque dont il est question.

Un format “poids plume”

Selon l’analyste Ming-Chi Kuo, Apple ferait tout pour faire passer le casque sous la barre des 200 grammes. Ce qui n’est pas qu’un simple détail, quand on sait par exemple que le casque PlayStation VR pèse 600 grammes, hors câbles.

Pour y parvenir, la marque à la pomme utiliserait des lentilles à distance focale ultra-courte conçues par Fresnel, qui offriraient un champ de vision amélioré, ainsi qu'un poids et une épaisseur réduits. Autre atout pour diminuer le poids : l’utilisation de lentilles en plastique et non en verre.

Un suivi oculaire

Autre atout du casque : un suivi du mouvement des yeux, ainsi que des clignements. Cela permettrait de naviguer au sein de l’interface, et côté technique, de n’afficher qu’une image en pleine résolution uniquement où l’utilisateur regarde. Enfin, le suivi permettrait également d’identifier l’utilisateur, en scannant l’iris.

“Le système de suivi des mouvements des yeux d’Apple comprend un émetteur et un récepteur”, explique Ming-Chi Kuo. “La partie qui émet fournit une ou plusieurs longueurs d’onde différentes de lumière invisible, et la partie qui réceptionne détecte le changement de la lumière invisible réfléchie par le globe oculaire et juge le mouvement du globe oculaire en fonction de ce changement.”

Lancement prévu pour 2022

Le casque ne devrait pas voir le jour en 2021, mais serait disponible dès l’année prochaine. Son prix tournerait autour de 1000 dollars, soit bien loin des 3000 dollars précédemment annoncés par The Information.