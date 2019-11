Le casque de réalité augmentée d'Apple serait prévu pour 2022

Le casque de réalité augmentée d'Apple revient dans l'actualité. Sa sortie, prévue pour 2022, serait suivie en 2023 par des lunettes de réalité augmentée.

C'est le site The Information qui partage cette nouvelle date de lancement. Le casque, que beaucoup prévoyaient pour 2020, ne sera donc pas disponible dès l'année prochaine. L'article de The Information se base sur une récente présentation, faite en interne au sein des bureaux d'Apple.

Selon ce document, des difficultés techniques auraient forcé Apple à repousser la date de sortie du casque, dont le nom de code actuel est le N301.

Visuellement, celui-ci est décrit comme une version moins imposante de l'Oculus Quest, sorti au mois de mai dernier. Le N301 d'Apple embarquerait à la fois des capacités de réalité augmentée et de réalité virtuelle, et serait capable d'analyser et de reconnaître des objets et des personnes dans une maison.

Son écran haute-résolution combinerait alors les objets réels avec une surcouche virtuelle. Surcouche sur laquelle certains développeurs pourront commencer à travailler dès 2021, en vue d'offrir un catalogue d'applications important lors du lancement de l'appareil.

Apple ne se limitera pas au casque, car des lunettes sont également en préparation. Selon The Information, "le prototype actuel ressemble à des lunettes de soleil de luxe, avec une monture épaisse qui abrite la batterie et les puces". Ces lunettes seraient conçues pour être portées plus longtemps que le casque, et seraient attendues pour 2023.

Tim Cook, PDG d'Apple, répète souvent que ces casques et lunettes représentent selon lui le futur, et seront aussi importants (si pas plus) que les smartphones dans les années à venir. Début de réponse dans deux ans...