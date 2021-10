Le business des influenceurs dopé aux théories complotistes

Sur les réseaux sociaux, les théories complotistes sur la pandémie servent les intérêts d’influenceurs stars, suivis par des millions de personnes :"Le virus a été inventé pour diminuer la population et esclavager le reste qui survit."

Le savoir-faire des réseaux sociaux au service de l’infox

L’ex-candidate de l’émission de téléréalité Les Marseillais, Kim Glow, se sert d’Instagram pour interpeller son million d’abonnés sur les prétendus dangers des vaccins anti-Covid qui injecteraient une puce 5G. Des infox sur la vaccination ou le masque saluées par des internautes comme un "langage de vérité". Suivie par plus d’un million et demi d’abonnés sur Instagram et Snapchat, une autre vedette de la téléréalité, Hilona Gos, explique que le vaccin de Pfizer serait "dangereux" et pourrait "refiler le cancer" dans "trois ans". Des théories pourtant infondées scientifiquement. Musique entraînante, danses, hashtags abondamment repris. "Ces influenceurs ont une parfaite connaissance des réseaux sociaux", analyse Sylvain Delouvée. Selon lui, "ils vont simplement utiliser les recettes habituelles, à base d’histoires personnelles pour interpeller, une mise en image léchée, un rythme saccadé, des transitions soignées ; ainsi ils contribuent à la popularisation et à la banalisation des discours complotistes".

Les moins de 35 ans s’informent via leur téléphone

Ces influenceurs ont plus de chances de toucher les jeunes générations, qui vont "sur les réseaux sociaux pour chercher des informations", commente Romy Sauvayre, sociologue des croyances à l’université de Clermont Auvergne et au CNRS. 66% des moins de 35 ans s’informent d’abord sur Internet, notamment sur leur téléphone, selon un sondage sur la confiance des Français dans les médias publié dans La Croix en janvier. "Or dans la dynamique de diffusion des croyances, un point important est la confiance que l’on accorde à l’individu qui va nous soumettre à une croyance. Si j’adhère à un influenceur parce que je le suis tous les jours, la probabilité que je croie ce qu’il me dit est plus importante", pointe Mme Sauvayre.

Les formats utilisés permettent d’échapper à la contradiction

Snapchat et Instagram, les deux réseaux sociaux préférés des 16-25 ans, assurent avoir pris de nouvelles mesures pour lutter contre les infox sur la pandémie. "La désinformation en matière de santé est un problème que nous prenons très au sérieux", a indiqué Facebook, propriétaire d’Instagram, sans toutefois donner d’exemples de sanctions contre des influenceurs. "Le contenu sur Snapchat est éphémère, ce qui rend beaucoup plus difficile la diffusion virale de fausses informations", affirme cette application. Un format qui permet aussi aux influenceurs de ne pas être soumis à la modération et au débat : "Les formats stories (qui disparaissent au bout de 24h) évitent d’avoir du contenu qui peut être retrouvé car si vous laissez une trace écrite, on peut relever l’archive et trouver une contradiction", analyse Sylvain Delouvée. Ce format n’autorise pas non plus les commentaires. Ces influenceurs, dont la rémunération dépend de leur audience, "savent que partager la dernière thèse antivax va générer des surréactions", argue Olivier Ertzscheid "Or, le modèle économique de ces plateformes fait que pour monétiser des contenus, la prise en compte de ces interactions est déterminante : c’est ce qui fait venir de nouveaux annonceurs et augmenter la rémunération auprès des régies publicitaires."

Les plateformes invoquent la sacro-sainte "liberté d’expression"