Le bouton Bixby a fait son apparition il y a deux ans, avec l'arrivée du Galaxy S8. Mais rares sont ceux qui lui trouvent une réelle utilité, d'autant que l'assistant de Samsung n'est ni doué ni polyglotte. À ce jour, Bixby de ne parle que coréen, anglais et mandarin. Voilà pourquoi de nombreux utilisateurs ont cherché un moyen de désactiver le bouton, ou mieux encore, le reconfigurer pour lancer une application plus pertinente.

Le bouton Bixby présent sur certains smartphones Samsung pourra enfin être reconfiguré - © The Verge

Avec la sortie du Galaxy S10, cela sera enfin possible, sans passer par une application tierce. Samsung a annoncé que le bouton pourra être modifié dans les réglages de l'appareil. D'une simple ou double pression, l'utilisateur pourra utiliser le bouton pour lancer l'application de son choix. Mais l'assistant ne disparait pas pour autant. Si l'utilisateur opte pour une pression simple, l'assistant s'activera via une double pression, et vice versa. Et en restant appuyé sur le bouton, l'assistant vocal se lancera comme avant.

Mieux encore, cette option tant attendue ne sera pas limitée au Galaxy S10. Les Galaxy S8 et S9, ainsi que les Note 8 et Note 9 tournant sous Android Pie pourront également modifier le comportement du bouton Bixby. Une future mise à jour sera publiée, mais Samsung n'a pas précisé de date de sortie.