Le battle royale PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) pourrait connaître une suite

La suite du battle royale serait attendue pour cette année.

Selon Bloomberg, la PUBG Corporation, dirigée par Kim Chang-han, pourrait sortir plusieurs titrés basés sur le jeu à succès. L’article est plutôt vague, Kim Chang-han ne souhaitant évidemment pas dévoiler tous les plans de l’entreprise à l’avance. Mais le PDG confirme que l’entreprise ne sera pas un “one-hit wonder”, un terme souvent utilisé pour des chanteurs ou des groupes qui n’ont connu qu’un seul tube.

Et la suite de PUBG n’est pas le seul projet en cours. Comme l’explique le journaliste Sohee Kim, “la société prévoit de publier un nouveau titre mobile en mode battle royale cette année qui sera basé sur PUBG, un autre jeu PC et console lié à PUBG d'ici l'année prochaine et un jeu d'horreur de survie en 2022, qui représentera l'univers PUBG trois siècles dans le futur.”

De quoi consolider le succès critique et commercial de la franchise, et ses 70 millions de copies vendues sur PC et consoles. Ou mieux encore, ses plus de 600 millions de téléchargements sur mobile.

Les détails sur cette suite sont encore minces, mais selon plusieurs sources, le jeu est actuellement baptisé “Project XTRM”, et serait en développement depuis 2019.

Enfin, Kim Chang-han annonce également qu’une série d’animation basée sur PUBG est envisagée, tout comme des déclinaisons au cinéma. Bref, le concurrent de Fortnite n’est pas près de s’arrêter en si bon chemin.