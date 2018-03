Lara Croft sera de retour dans Shadow of the Tomb Raider

Après un récent passage au cinéma, Lara Croft sera de retour sur PC et consoles le 14 septembre prochain, dans une aventure qui devrait clôturer la trilogie relancée en 2013 par Crystal Dynamics.

Les nouvelles aventures de la célèbre aventurière n'ont pas encore dévoilé tous leurs secrets, mais d'après le premier teaser vidéo publié aujourd'hui par Square Enix, le jeu devrait se dérouler en Amérique latine, dans des décors aztèques. Lara Croft fera face une fois de plus à l'organisation secrète Trinity, trois ans après le second épisode, Rise of the Tomb Raider.

"Découvrez le moment crucial où Lara Croft devient Tomb Raider"

C'est le studio Eidos Montréal, à qui l'on doit deux jeux Deus Ex, qui est en charge de ce troisième volet. Crystal Dynamics étant occupé sur un jeu Avengers pour le compte de Marvel. Le jeu sera disponible sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 14 septembre, et devrait d'ici là se dévoiler un peu plus le 27 avril prochain, dans une nouvelle vidéo. Soit quelques semaines avant l'E3, le plus grand salon dédié aux jeux vidéo, qui se tiendra comme chaque année au mois de juin à Las Vegas.

Si ce troisième volet tient ses promesses, il pourrait rencontrer un joli succès, comme les deux précédents jeux qui avaient vendu à 13 millions et 7 millions d'unités respectivement.