Lara Croft fait son grand retour dans Shadow of the Tomb Raider

Square Enix a dévoilé des nouvelles images de Shadow of the Tomb Raider, le dernier épisode de la trilogie qui a connu un "dark reboot" il y a cinq ans.

Après Tomb Raider en 2013 et Rise of the Tomb Raider en 2015, Lara Croft devra faire face le 14 septembre prochain à l'apocalypse (rien que ça) dans une cité maya. Comme à son habitude, l'aventurière court, saute, et se fait (très) mal, dans une bande-annonce qui ne montre malheureusement qu'une jolie cinématique, mais aucune séquence de jeu.

Il faudra patienter jusqu'au 12 juin, date d'ouverture du salon E3 à Los Angeles, pour découvrir les premières images tirées du jeu. Ce qui n'empêche pas Square Enix de présenter d'ici là les différentes éditions qui seront commercialisées en septembre. À la différence de Rise of the Tomb Raider, qui fut une exclusivité Xbox pendant un an (avant d'arriver sur PS4), Shadow of the Tomb Raider sera disponible à la fois sur PC, Xbox One et PlayStation 4.